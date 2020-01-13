高雄市鹽埕區忠孝國小13日舉辦《銘祥新風‧馨風有愛》物聯網空氣清淨系統受贈感恩會，感謝銘祥科技捐贈學校11組綠新風系統空氣清淨機，有效改善教室內空氣品質，讓孩子們在充滿新鮮空氣的環境下學習。

高雄市政府為了大幅提高孩子學習效能，目前正在推動「校園雙機」政策，忠孝國小毗鄰高雄港，港灣多數輪船使用動力燃煤，再加上東北季風帶動懸浮微粒南飄，導致校內許多學生有呼吸道過敏的狀況，但近期校內安裝綠新風系統空氣清淨機後，學生們過敏情況已經改善許多。

銘祥科技總經理楊俊銘表示，因為自己曾經擔任過學校家長會長，深知學校常因經費不足，無法及時改善各項設施，這次是以拋磚引玉的初衷，希望盡自己一份心力，能有效改善校園空品，既能守護健康，也能學習物聯網操作與應用。

校長楊頌平表示，感謝銘祥科技鼎力相助捐贈11組綠新風系統空氣清淨機，加上教育局的支持補助3組、學校家長會自籌經費購置2組，讓幼兒園與國小部教室得以全數裝設，衷心感恩大家願意支持改善忠孝學子的學習環境，淨化教室空品，攜手照護國家幼苗。

(中時 )