北韓外務省顧問金桂冠11日發表談話，要求南韓「勿介入北韓和美國對話」。南韓統一部發言人李相旻回應，為了南北韓關係發展和韓半島永久和平，南北韓需相互尊重、把握分寸。

南韓聯合新聞通訊社指出，這是金桂冠發表談話後，南韓政府時隔兩天表明遺憾立場。

但，對於美國總統川普透過何種管道向北韓國務委員會委員長金正恩轉交親筆信，以及韓美是否提前共享相關信息等，李相旻表示「無可奉告」。

報導指出，金桂冠11日就南韓青瓦台表示向北韓轉達了川普對金正恩生日祝福一事指稱，北韓已直接收到美國總統的親筆信，南韓最好謹慎行事。

報導稱，金桂冠說：「南朝鮮（南韓）當局似乎還不曉得朝（北韓）美層峰之間已另有特別管道」，「他們（南韓）似乎還迷戀於扮演朝美關係仲裁者角色。」

部分觀點指出，北韓談話可被解讀為拒絕南韓總統文在寅在新年賀詞中提出南北韓合作提議。對此，李相旻說，需要密切關注北韓的態度。

(中央社)