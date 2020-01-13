遠航停飛打亂台金線空中交通，圖為在尚義軍機場等待登機的旅客。（李金生攝）

遠航停飛打亂金門空中交通，尚有不少返鄉投票的民眾滯留，縣府與立委陳玉珍國會辦公室今（13）日與民航局協調國防部派遣2架次軍機支援疏運，並規畫適時放大機型，希望連日來吃緊狀況獲得紓解。

2020總統副總統和立委大選，許多旅台鄉親專程返金投票，尤其是青年學子更是熱血，未受寒假和春節在即影響，不少人訂不到機位，照樣到台中搭「專船」回來投票。

連日來，尚義機場湧現一波波返台人潮，班機日夜不停起降，縣府與金門民航站並協調航空公司放大機型增加運能，但直到今天下午仍有百餘人飛不了，不少人抱怨：「金門的選舉還沒結束！」

縣府與立委陳玉珍國會辦公室再透過金門航空站，由民航局協調國防部派遣2架軍機支援疏運，滿載共140名軍民旅客赴台，但估計仍有50餘人走不了。

縣府交通科長顧克亞表示，必要時將協調航空公司在不影響春節預備運能的情況下，適時放大機型，盡量滿足鄉親的需求。

另台金線春節第4波加班機也在今天下午2時受理訂位，縣府提醒訂到機位的民眾記得在3日內完成開票，確保自身的權益。

(中時 )