依性別工作平等法規定，育嬰留職停薪期滿後，除非有特殊情形，雇主不得拒絕復職，但勞動部今天發布「108年育嬰留職停薪期滿復職關懷調查」，發現雖然可以回到原事業單位，但有8.3％沒有返回原本工作職位，其中女性更是達9.2％，但依法若未回復原職，可處2萬至30萬罰鍰。

據勞保局統計，留職停薪迄日在107年期間，在108年6月底前有78.1％的育嬰留職停薪勞工期後曾經回到原單位加保，有15.2％曾在其他單位加保，有6.6％已經離開職場；調查指出，有9％的育嬰留職勞工因「雇主無法提供恢復原職，無法接受職務調整而離開」。

統計發現，返回原事業單位後與育嬰留職停薪前的勞動條件，有4.4％的人遭降薪、13％的受訪者反映工作量變多，也有18.9％受訪者認為考績受影響；該調查發現，期滿回到原事業單位中，有8.3％未回到原職，其中有雇主單方決定占3.9％，還有0.7％有變更工作縣市。

勞動部官員表示，依性別工作平等法規定的「復職」，指的是指回復受僱者申請育嬰留職停薪時原有工作，如果僱主因育嬰留職對勞工有不利處分，則可以依同法處最高30萬罰鍰。

該統計也發現，有26.6％的申請育嬰留職勞工重回職場上有困難，其中又以女性達29.7％相較男性的13.1％高出不少，而申請時間越長、重回職場工作適應有困難比率也較高。

此次調查以台灣地區已請領育嬰留職停薪津貼並於107年1月至12月間期滿之受僱者為抽樣母體辦理本調查，共完成有效樣本5551份。

(中時 )