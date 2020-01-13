高市交通局推動「公車式小黃」，13日宣布前進田寮區開闢新路線。（高市交通局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市交通局積極推動「公車式小黃」，新春即宣布開闢兩條新路線，前進田寮偏鄉地區，截至目前「公車式小黃」共計48條路線，除改善當地公共運輸環境，原民區也聘用族民當司機提供在地化服務，升級服務能量。

交通局長鄭永祥指出，偏鄉受限地形，公共運輸涵蓋率較低，居民外出極為不便，因此依據當地需求規畫「公車式小黃」服務路線，原民區更協助當地族民接受訓練、考照成為服務司機，落實在地化服務，促進當地經濟發展。

鄭永祥表示，「公車式小黃」去年起深入偏鄉鄰里，過去1年新增23條路線，今年甫新春再增加田寮兩條路線，「公車式小黃」平均每年可較公車節省約30％補助經費，更提供優於公車接駁服務。

另外，除比照原公車定時定班服務外，同時導入預約服務，並整合公車、計程車在「高雄iBus」APP系統中資訊，提供民眾更彈性的乘車選擇，頗獲地方好評。

交通局也點出3大效益，主要為偏鄉民眾省錢，搭乘「公車式小黃」僅須支付公車兩段次費用約24元；年長者及身心障礙者刷卡即可免費搭乘。其二，提供全新、具備衛星定位系統的6至8人座計程車服務，最後為固定發車，不用擔心叫不到車，保障行的權益。

(中時 )