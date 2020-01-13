台南市政府經發局向市議會臨時會提出補助「臺南市工商發展投資策進會2698萬元，刪減2697萬9千元」覆議案，因支持與反對的議員相持不下，經休息協商。（洪榮志攝）

台南市議會13日起召開第3屆第4次臨時會，為期5日的會期預計審議市府提案36案，共5億多元墊付預算。此外，市府經發局提出補助工商發展投資策進會的覆議案，經大會討論後，近2700萬元預算，最後以刪減350萬元三讀通過。

市府經發局向議會提出補助「臺南市工商發展投資策進會2698萬元，刪減2,697萬9千元」覆議案，因支持與反對的議員相持不下，經休息協商仍無共識後，最後依議事規則進行表決。

出席議員舉手表決後，同意維持原決議案的議員只有14人，未達否決覆議案需出席議員三分之二的門檻，經重為討論後，該覆議案以刪減350萬元預算三讀通過，大會也為此變更14、15日兩日下午相關議程為蒐集議案資料。

市府連同覆議案在內，此次臨時會共向議會提出36件提案，其中35案為墊付款案，墊付預算總計5億3882萬8千元，將於14日上午進行聯席審查。另為瞭解台南市面臨重大火災救災指揮系統暨SOP執行情形及未來相關因應措施，大會也邀請消防局於16日上午進行「消防救災指揮系統暨標準作業程序」專案報告，以確保人民生命財產安全。

(中時 )