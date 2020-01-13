雲林縣府行銷縣內優良畜產品。（許素惠攝）

雲林縣長張麗善（中）在大廚蘇嘉益（右）的指導下秀廚藝，烹煮出花雕雞，大力推薦雲林畜產年菜。（許素惠攝）

雲林縣府年節行銷畜產，13日匯集多家優良業者端出雲林良品，最被矚目的是，不論是雞鴨牛等，幾乎都推出「雞精、雞精及牛精」，成為最夯的產品，縣農業處指出，縣內至少10家業者生產滴雞鴨牛精等，並研發出便於攜帶及立即飲用的常溫保存，成功打進超商。

雲林縣長張麗善指出，雲林是重要畜禽生產縣市，豬隻飼養149萬頭、有色肉雞飼養近700萬隻、鴨隻飼養225萬隻，鵝隻飼養約32萬隻，均為全國第一，畜禽產業產值高達300億，且轄內畜禽屠宰加工廠也為全國最多，產品最多元化。

參與展售都是雲林在地品牌，包括元進莊、台全珍豬、祥圃究好豬、凱馨桂丁雞、立瑞雲嶺鮮雞、和榮意珍香豬、台野自然鴨、憶鵝時、芸彰牧場及中華民國養鵝協會等，縣府親民空間宛如畜產品年貨大街，禮盒年菜琳瑯滿目，最特別的是，幾乎每家都有雞精、鴨精，甚至牛精，張麗善並大廚藝，烹煮了花雕雞，色香味具全，令人垂涎。

縣農業處長魏勝德表示，雲林畜禽產品非常優質，參展廠商除落實定期自主檢驗外，亦配合參與縣府辦理畜禽產品安全檢驗均合格，安全又有保障，歡迎多多選購。

(中時 )