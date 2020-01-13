善化慶安宮今年準備2200個福袋要送給民眾，大年初一上午10點開始發放。(莊曜聰攝)

每到農曆新年，廟宇總有發放歲錢的習慣，善化慶安宮選在每年初一發送祈福歲錢，今年總共要發出2200份，且從9年前開始，外裝更改為福袋，取代原有的紙盒，有創意又吸睛，民眾搶著收集，更特別的是，包含福袋設計跟發放數量，都是由媽祖選出來的。

善化慶安宮主祀天上聖母，總幹事魏素珍說，今年是鼠年，福袋設計是溫暖的粉色底，搭配上金色的老鼠，相當亮眼，廟方取名為「子鼠有錢」，而且9年來都是由總幹事魏素珍向媽祖擲筊請示，從顏色、圖案等，直到媽祖全部「點頭」，才能開始製作福袋。

魏素珍說，在一個月前就開始請示媽祖有關福袋設計，因為適逢鼠年，就從黑色、土色系等開始請示，不同意後再從彩虹七色系請示，只有紅色連擲出3次「聖杯」，其他色系都沒有允杯，因此決定紅色系。

決定主色後，再拿出色卡逐一擲筊請示，選到深粉紅色的色卡時連續擲出6個「聖杯」，才確定福袋主色；接著再從多位設計師的圖案中選出主圖騰及顏色，老鼠的尾巴則是紅色，而抽帶媽祖則指定要藍色，前後花費約半個月時間，目前已委由廠商製作，廠商反應這次媽祖的選色特別，染色起來相當費工，但還是得依媽祖指示製作，含糊不得。

善化慶安宮大年初一發送的福袋裡面放有10元硬幣的「歲錢」與平安符，每年都吸引信徒爭相索取，今年準備2200個福袋，預計上午10點開始發放，但通常早上6點就會有信徒來排隊，歡迎民眾把握新年走春的機會，領取限量歲錢福袋，替新年求個好運氣。

(中時 )