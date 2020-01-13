一隻名叫迪亞哥（Diego）的加拉巴戈斯象龜擁有驚人的性慾，粗估50年來成功做人超過800次，讓瀕臨絕種的全族解除滅絕危機，現在牠終於可卸下「花花公子」重擔，返回出生地享受退休生活。
綜合英國廣播公司（BBC）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，高齡100歲的迪亞哥近期終於能結束瘋狂的愛愛人生，返回位在南美洲厄瓜多加拉巴戈斯群島（Galapagos Islands）中埃斯帕諾拉（Espanola）島的出生地，安享晚年。
迪亞哥屬於學名為Chelonoidis hoodensis的加拉巴戈斯象龜亞種，約是在80年前被科學家從加拉巴戈斯群島帶到美國加州聖地牙哥動物園（San Diego Zoo），1960年代，為了進行繁衍計畫，科學家又將迪亞哥送到聖克魯斯島（Santa Cruz Island），讓牠扛下生育後代的重責大任。
報導說，迪亞哥「停不下來」的高漲性慾立下大功，50年來成功催生出約800隻後代，是參與計畫的15隻象龜中產量最豐碩的，在所有象龜的努力下，島上該物種的數量也從原本的雙位數激增至目前的2,000隻，成功化解滅族危機，堪稱拯救全族的超級英雄。
現在繁衍計畫結束，迪亞哥也即將於3月返回家鄉，加拉巴戈斯國家公園（Galapagos National Park Service）園長卡利昂（Jorge Carrion）說，約1,800隻象龜已經被送往埃斯帕諾拉島，迪亞哥將回去和牠們團聚，據信當中40%都是牠的子孫。
(中時電子報)
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