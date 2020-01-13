「江戶風華-五大浮世絵師展」109年1月18日起至4月19日止，將於國立中正紀念堂1展廳隆重登場，展覽以國寶級巨擘葛飾北齋為代表，另外四大繪師分別為美人畫泰斗喜多川歌麿、神秘繪師東洲齋寫樂、風景繪大師歌川廣重、以及武畫者歌川國芳。

神戶新聞社大谷竜輝表示，浮世繪是深具有代表性的日本文化之一。本次展覽作品皆來自於藏家中右瑛先生的收藏，中右先生收藏的浮世繪作品多達4000~5000件，可多是日本數一數二的浮世繪藏家。本次非常開心有機會可以與時藝多媒體以及國立中正紀念堂管理處合作。將146件經典作品帶來台灣，讓台灣民眾在接下來的三個月都能體會浮世繪之美。

今(13)開箱記者會，將搶先曝光三件舉世聞名的作品。第一件開箱作品為葛飾北齋富嶽三十六景系列中的《凱風快晴》。此畫作描繪晚夏到初秋的早晨。從山梨縣遠望著富士山在朝陽的沐浴下，被染成赤紅的景象，此畫作因此擁有「赤富士」的稱號。神戶新聞社大谷竜輝表示，初版凱風快晴中的富士山顏色較淺較淡，因受到許多人的喜愛，印版師在後續的版本中將山的顏色加重，讓富士山更能貼近染成赤紅的樣貌。

北齋72歲時，以富士山不同角度的樣貌為題材，創作畢生傑作《富嶽三十六景》，今第二件開箱展品為葛飾北齋驚豔全球的經典創作之一的《富嶽三十六景 神奈川沖浪裏》。北齋以大膽構圖捕捉海浪大幅捲起並濺起水花的瞬間，畫中船上人們拼命抓著晃動激烈的船隻，而從圖上遠方能清楚看見聳立的富士山，海浪與富士山在畫中的對立關係，是北齋個人所獨創的構圖方式。

最後一件展品為名所繪大師「歌川廣重」晚期《名所江戶百景》系列中的《大橋驟雨》。畫風較為親民且富有人情味，畫面中描繪午後突來的大雨，看著橋上奔走躲雨的人們，畫面上方用濃墨渲染繪出黑雲，雨水以不同方向的線條表示雨勢強勁。印象派大師梵谷，也深受廣重作品影響，而臨摹其畫作。

由左至右廣達文教基金會執行長 徐繪珈、JINS台灣總經理 邱明琪、時藝多媒體傳播股份有限公司總經理 林宜標、日本神戸新聞社代表人 大谷竜輝、國立中正紀念堂管理處研究員 徐文濤、大倉久和大飯店總經理 福元雅彥。

即日起至109年1月17日全展期最低最優惠單人預售價180元，(原價350元)已於全省ibon、博客來、udn、全家Famiport以及時藝官網販售，喜愛浮世繪的民眾千萬不要錯過展期最低票價，更多展覽資訊請至「江戶風華-五大浮世絵師展」Facebook粉絲專頁查詢。

【江戶風華-五大浮世絵師展】

展覽期間：109年1月18日至4月19日10:00-18:00 (需購票入場)

展覽地點：中正紀念堂1展廳(台北市中正區中山南路21號)

富嶽三十六景 凱風快晴/葛飾北齋。(圖/時藝多媒體提供)

富嶽三十六景 神奈川衝浪裏/葛飾北齋。(圖/時藝多媒體提供)

名所江戶百景 大橋驟雨/歌川廣重。(圖/時藝多媒體提供)

(中時電子報)