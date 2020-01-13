2020桃園燈會創全台之先，一次推出兩款造型小提燈「鼠來運轉」和「錢鼠遊桃園」。(蔡依珍攝)

2020桃園燈會創全台之先，一次推出兩款造型小提燈「鼠來運轉」和「錢鼠遊桃園」。(蔡依珍攝)

2020桃園燈會創全台之先，一次推出兩款造型小提燈「鼠來運轉」和「錢鼠遊桃園」。(蔡依珍攝)

2020桃園燈會1月31日起，一連13天沿著老街溪打造近2公里長的水岸燈廊，桃園觀旅局更創全台之先，一次推出兩款造型小提燈，「鼠來運轉」則是腳踩風火輪能遛著走的的萌鼠，「錢鼠遊桃園」是鑲滿桃園在地景致的宮燈，限量2萬盞分別將在燈會周六和周日免費發送。

副市長李憲明說，桃園燈會自2003年開始舉辦，迄今邁入第18年，笑讚觀旅局每年都要新花樣真的不簡單，今年燈會跟老街溪結合，在平鎮新勢公園和中壢光明公園登場，他直言，過去老街溪是為了治水防洪要加蓋，孰料開蓋拆除的理由也一樣，市府積極改善水質、推動治水防洪，市民朋友可趁燈會期間漫步老街溪沿岸，體驗老街溪的嶄新風貌，更感受結合水環境的燈光效果。

今年也請來紙雕師洪新富特別為燈會打造2款截然不同的提燈，「鼠來運轉」以拉拉山水蜜桃為發想，設計渾圓、肥滋滋的俏皮小老鼠，特別的是腳踩風火輪，元寶形提把還能透過三節式提線自由調節長度，讓大小朋友除了手提，還能以「遛」的方式玩小提燈，體驗「遛鼠」樂趣，將於燈會期間周六發放。

「錢鼠遊桃園」外型則取自宮燈造型，四面刻繪出桃機迎賓、石門勝景、慈湖春曉、大溪老街等四大桃園在地景致，特別以剪紙方式呈現，手提時提燈不僅可藉由上下震動自行旋轉，靜置在桌上還可將桃園著名景點投射映照，成為值得收藏、欣賞的桌燈，4大景也都是獨立立體卡片，可拆下收合、珍藏，將於周日發放。

想要領取2款特色小提燈的民眾可前往參觀桃園燈會，燈會活動期間假日下午5點起在平鎮新勢公園及中壢光明公園的小提燈發放處開始發送，周六（2月1日、2月8日）將發送「鼠來運轉」小提燈、周日（2月2日、2月9日）將發放「錢鼠遊桃園」小提燈，另外每天還有手作提燈體驗活動，相關訊息可到桃園燈會官方網站或愛ㄑ桃粉絲團查詢。

(中時 )