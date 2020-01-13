馬來西亞最大的電信公司明訊(Maxis)，已和華為簽署合作備忘錄（MOU），雙方將開展吉隆坡「科技城」(TechCity)合作計劃。

華為指出，兩家公司將共同提供4G和5G容量解決方案，以提供優化的體驗、5G網路設計、部署和運營效率方面的創新。他們還將建立5G創新實驗室，以在新的5G頻譜可用時，為各個行業開發和帶來新的5G案例，以使其商業化。

科技城是一項旨在與世界各地的行動電信運營商合作，以構建出色的5G網路為目標，將新服務與新商業模式融合在一起的計劃。

在此之前，華為已經在倫敦、首爾和東京等城市啟動了「科技城計劃」。華為輪值董事長郭平表示，通過共同開展科技城計劃，兩家公司將能夠成功地根據當地需求創建5G解決方案，並將其複製到未來的全球市場中。他說：「這將支持華為從技術採用者轉變為5G創新和生態系統開發的領導者。」

明訊執行長Gokhan Ogut表示，通過此次合作，他們正在探索新技術，以提供卓越的用戶體驗和更高的網路效率，從而將創新提升到一個新的水平。他說：「明訊一直以來都站在新技術的最前沿，我們對這項計劃的參與感到非常興奮，我們相信該計劃將釋放出許多機會，將來將使客戶受益。」

(中時電子報)