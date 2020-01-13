台灣上市櫃公司上周公佈2019年12月營收，根據統計，總營收金額達3.21兆元新台幣，來到歷年同期次高，月增0.18%、年增0.96%。而美中貿易預計於本周三簽署第一階段協議，第二階段談判將視本次協議執行狀況而定。總統大選後，外資今買超台股逾百億元，新台幣匯價也升破30元整數大關，中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，上周中東緊繃情勢加上總統大選與過年等議題，使得市場上獲利了結狀況較為明顯。就技術面觀察，短線過熱的狀況稍為減緩，月KD指標持續上揚，多頭方向不變，對於指數走勢仍持正面看法。今年台股的指數低點估會在4Q，高點在H1。

觀察外資資金流向，根據彭博統計，台股受到獲利了結賣壓影響，上周小幅流出2.7億美元；在營收部份，半導體產業景氣復甦，加上5G題材持續發酵，讓上市櫃公司營收及獲利明顯成長。展望今年，貿易戰引起的轉單效應，可望因中國去美化延續，相關供應鏈今年成長可期。他目前預估，營收及獲利全年均呈現成長，獲利年增率有望於今年第四季達到高峰；全年台股整體獲利成長7.4%，尤以電子類股全年獲利估計成長13.4%為最。

展望2020年，周俊宏表示，第一季在5G題材延續、董監改選及殖利率宣告行情，以及美系低價款新機量產及年底5G新機規格底定等消息，激勵指數持續走揚。第二季進入報稅旺季，市場消化短線資金壓力，使指數震盪拉回；第三季在5G實際貢獻企業獲利兌現程度浮現，加上美系新機出貨議題，台股動能較為疲軟；第四季因美股總統行情近尾聲、殖利率倒掛滿1.5年等效應拖累，指數可能震盪拉回至全年低點。

在選股上，周俊宏表示，持續鎖定5G、記憶體、iPhone等趨勢議題；同時看好汽車零組件與設備相關。此外，隨著iPhone將推出平價版手機，買氣與訂單數量有望獲得推升，預期第一季淡季不淡，業績成長股以及產業題材性高的族群將扮演主流。

(時報資訊)