櫃檯買賣中心將於1月16日召開上櫃審議委員會，審議三竹資訊(8284)申請上櫃案。

三竹資訊主要從事簡訊發送服務、證券行動看盤軟體之開發、建置與授權、行動App開發業務及企業即時通服務，申請時資本額4.12億元，董事長為邱宏哲，推薦證券商有兆豐證券、群益金鼎證券及元富證券。

三竹2018年度營收為14.39億元，稅後淨利為1.24億元，每股盈餘為2.94元。去年前3季營收為12.01億元，稅後淨利為1.36億元，每股盈餘為3.26元。

(時報資訊)