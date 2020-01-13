《店頭市場》三竹資訊16日上櫃審議 17:052020/01/13 時報資訊 莊丙農 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 櫃檯買賣中心將於1月16日召開上櫃審議委員會，審議三竹資訊(8284)申請上櫃案。 三竹資訊主要從事簡訊發送服務、證券行動看盤軟體之開發、建置與授權、行動App開發業務及企業即時通服務，申請時資本額4.12億元，董事長為邱宏哲，推薦證券商有兆豐證券、群益金鼎證券及元富證券。 三竹2018年度營收為14.39億元，稅後淨利為1.24億元，每股盈餘為2.94元。去年前3季營收為12.01億元，稅後淨利為1.36億元，每股盈餘為3.26元。 (時報資訊) #淨利 也許您會感興趣 推薦閱讀 金控獲利靚 2019挑戰3千億 04:102020/01/09 金融．稅務 《店頭市場》東典上櫃案審議通過 08:182020/01/09 財經 華南銀行 獲頒聯徵中心雙金榮耀 21:422020/01/09 財經 華銀獲聯徵中心雙金肯定 04:102020/01/10 產業特刊 櫃買加速資本市場雙語化 修正重大訊息處理程序 14:372020/01/10 財經 富邦金控2019年每股稅後盈餘5.48元 連11年蟬聯金控每股獲利王 17:542020/01/10 財經 3,500億 金控2019獲利大超車 04:092020/01/11 財經要聞 華南金2019年全年稅後淨利159.39億 09:172020/01/11 財經 加速雙語化 櫃買修正重大訊息處理程序 04:102020/01/13 證券．權證 群益證券看本周指數區間11,800-12,100點 09:102020/01/13 財經 財經熱門新聞 台積電遭甩開 三星7奈米EUV奪肥單早有先機 - 財經 【誰敢玩期貨1】全聽銀行理專下指導棋 慘賠千餘萬置之不理 - 財經 2019「金」驚人 ETF規模創歷史新高 - 財經 發動貿易戰美經濟重創 專家警告川普別高興太早 - 財經 法人掌握生殺大權 專家教戰：別再當被煮的青蛙 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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