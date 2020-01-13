▲南投縣內唯一古蹟橋梁的國姓鄉北港溪糯米橋。（潘樵提供／楊樹煌南投傳真）

▲被列為台灣百大宗教建築之一的國姓靈光寺。（潘樵提供／楊樹煌南投傳真）

▲921震災後形成極為特殊景觀的九份二山堰塞湖。（潘樵提供／楊樹煌南投傳真）

南投縣社區大學國姓分校，基於推展觀光與回饋地方，經全體學員討論後，決議辦理「國姓鄉10大景點票選」活動，以協助地方政府推動在地休閒與觀光，歡迎民眾上網票選，除提升了解國姓鄉觀光景點內容，並有助提高知名度。

社區大學國姓分校指導老師潘樵指出，國姓鄉最早設計的票選單，將鄉內13村都有景點列入，總計41處，包括人工設施11處，廟宇建築11處，自然景觀19處。隨即分工合作，將票選單分送至學校、社區，甚至給親朋好友填寫，經過近3個月努力，將票選單統計後，順利選出國姓鄉的10大景點，因而開始辦理「國姓鄉10大景點票選」活動。

社大國姓分校並指出，目前選出的國姓鄉10大票選景點分別為：曾獲全國高快速公路8景第1名的橋聳雲天。縣內唯一古蹟橋梁的北港溪糯米橋。國姓乾峰村的九九連峰。被列為台灣百大宗教建築的靈光寺。北港村的芙蓉瀑布。

還有位在埔里與國姓交界，景色壯觀的南港溪岩床。種植梅樹形成壯觀賞梅勝地的九份二山賞梅區。位在國姓街的對岸，區內有溪谷、瀑布、森林，生態資源豐富的猴洞坑生態保育區。位在國姓長豐村的水流東溪谷以及921震災後形成極為特殊景觀的九份二山堰塞湖。歡迎民眾先前往走一趟後再來票選。

(中時 )