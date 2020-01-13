曾珮瑜13日錄華視《超級同學會》除夕特別節目，暌違近1年，她與《俗女養成記》老班底重聚，談到前陣子原本與導演錢人豪談好，接下《海霧驚濤駭浪》女主角，後臨時換成柯佳嬿一事，她回應，「其實事情滿單純，就像經紀人說的一樣，工作就這樣常常有狀況。」

接下來是否與錢人豪再談合作，曾珮瑜坦言，「我覺得還是看東西，那時候會接覺得（劇）本不錯，後來檔期出問題，那樣的本跟角色滿難得的。」她強調，「不會不合作，接戲還是看劇本。」她坦承有一部分很可惜，該部戲演員很多都是認識的，本以為可以進入一個快樂的大家庭，很可惜最後無法合作。

曾珮瑜細數自己2019年作品，從《雙城故事》、《最佳利益》到《俗女》，陸續收到粉絲對她演出的稱讚，尤其《俗女》也收到很多熟齡女子的回饋，她笑著推薦，「這部戲好適合過年重溫，勾心鬥角的親戚剛好都回來了。」年關將至，她透露爸媽已經不再對她逼婚，如果遇到親戚長輩詢問終身大事，她立刻顧左右而言他。

(中時 )