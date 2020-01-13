韓國男團EXO成員Chen今（13）日突然拋出震撼彈，宣布自己將和圈外女友結婚，對方甚至已經懷孕，讓全球粉絲與媒體相當震驚，2012年出道的EXO突破了許多紀錄，也賺進了不少錢，成員都已經買房買車，也成為讓Chen安心結婚生子的關鍵。

韓團EXO成員CHEN自爆將結婚生子，圈外女友已經懷孕。（圖／翻攝自EXO臉書）

1992年生的Chen至今尚未服兵役，未來將服兵役與育兒並行，他也親筆寫下公開信，希望得到大家的祝福。事實上EXO出道至今在韓國和大陸兩地活動，發行的音樂作品更是每每突破百萬銷售，也是2000年後出道的韓國歌手中，第一個在韓國國內專輯銷量突破1千萬的歌手。

韓團EXO成員燦烈與世勳也多次傳出買房消息。（圖／翻攝自EXO臉書）

成員中屢屢傳出買下高級地段豪宅與跑車的消息，同團成員燦烈去年8月中就以22.7億韓元，在麻浦區首爾地鐵梨大站附近購買了一棟5層樓高的小型商用大樓，目前整個樓層都被用作普通辦公室。燦烈在購買時用現金支付了房價的8成約18億韓元。老么世勳也在去9月在銅雀區以33.5億韓元買下位於地鐵7號線上的一棟6層高建築物，加上世勳還有一部奧迪RS7跟買給家人的轎車。

(中時電子報)