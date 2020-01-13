政院臨時院會 蘇貞昌接受慰留

民進黨2020大獲全勝，行政院長蘇貞昌鐵定續任閣揆，但行政院下午通知媒體，將舉行臨時院會，宣布內閣總辭。行政院發言人Kolas Yotaka稍晚將進一步說明總辭案。

蔡英文總統今天也接見蘇揆，正式要求留任。總統府表示，蔡總統已正式向蘇院長表達，希望蘇院長能繼續領導行政團隊，讓政府能在國家當前正面對各項內外挑戰下，穩健而有效能的推動各項施政。

據了解，蘇貞昌上任後，內閣成員幾乎原封不動，外界認為蘇揆救援成功，新的施政布局，內閣至少要有小幅調整。

行政院發言人下午5時40分在記者會表示，蘇院長在臨時院會，完成內閣總辭，蘇院長表示，國會新民意產生，中午接受蔡總統約見，口頭請辭，尊重總統人事權，總統感謝蘇院長團隊與服務，當面慰留。

蘇院長在院會轉達總統的感謝與肯定，院長也接受慰留。發言人強調，總統期勉所有團隊為國服務，蘇院長也期勉所有同仁繼續努力、繼續打拚。

發言人強調，內閣目標是會做事、人民有感，所有人事、政策是滾動式修正與檢討！人事權事院長職權，由院長決定，不過在今天院會，院長的確期勉在場所有閣員繼續努力！

(中時 )