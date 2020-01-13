1969年台中金龍少棒隊勇奪世界冠軍，為台灣掀起棒球熱，隔年嘉義七虎少棒隊卻兵敗威廉波特，前總統蔣經國親自到松山機場迎接小球員，當天台北下著大雨，蔣經國特別替一位小球員打傘，這一幕成為歷史佳話，很多人都在問他是誰？現在做什麼？

時報出版社最近出版「華興棒球五十年」一書，記錄名聞全台的華興隊過去半世紀的點點滴滴，其中有一節特別介紹故事的主人翁李宗洲博士。

李宗洲說，七虎第一戰遭遇尼加拉瓜，碰上一名左手怪投而以一分飲恨，無緣進軍世界大賽。在一個下雨的夜晚，他們坐上一架飛往台北的華航班機，個個都心情沈重。下機之後歡迎人潮與前一年的萬人空巷形成強烈對比，但當時擔任行政院副院長的蔣經國卻特別來接機。

博士李宗洲。(圖/翻攝自 華興棒球50年)

不僅美國下雨，台北也在下雨，似乎是老天爺為中華小將落下同情的眼淚，蔣經國為小朋友打傘的畫面感動了無數台灣人，雖然是半世紀前的往事，迄今仍在網路上不斷流傳。

李宗洲後來就讀華興中學，學校請來名師為小朋友補課，過去因為打球而荒廢的學業也逐漸跟了上來，李宗洲發現自己對數理、英文很有興趣，慢慢把注意力集中到功課上，成績也跟著扶搖直上，之後考上東海大學，一路赴美留學取得博士學位，畢業後進入美國國家癌症研究院工作，現在在工研院服務，並受聘行政院科技顧問組，協助台灣發展生物技術。

李宗洲非常感謝蔣夫人，強調要不是進了她辦的華興中學，讓自己有機會打球兼讀書，就沒有今天的他。

(中時電子報)