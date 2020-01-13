「江戶風華-五大浮世绘師展」開箱記者會13日舉行，廣達文教基金會執行長徐繪珈（左起）、JINS台灣總經理邱明琪、時藝多媒體總經理林宜標、日本神戶新聞社大谷竜輝、國立中正紀念堂管理處研究員徐文濤、大倉久和大飯店總經理福元雅彥出席。在1月13日的開箱記者會,將搶先曝光三件舉世聞名的作品,第一件開箱展品相信大家絕對不陌生,時常出現在各類設計商品的「海浪」,海浪本名為《富嶽三十六景 神奈川沖浪裏》是葛

飾北齋驚豔全球的經典創作之一,以大膽構圖捕捉海浪大幅捲起並濺起水花的瞬間,畫中船上人們顯得無助,僅能拼命抓著晃動激烈的船隻,而從圖上遠方能清楚看見聳立的富士山,海浪與富士山在畫中的對立關條,是為北齋個人所獨創的構圖方式。

北齋72歲時,以富士山不同角度的樣貌為題材,創作畢生傑作《富嶽三十六景》系列,今日第二件開箱作品為《富嶽三十六景 凱風快晴》本畫作描繪著晚夏到初秋的早晨,從山梨縣遠望著富士山在朝陽的沐浴下,被染成赤紅的景象,此畫作因此擁有「赤富士」的稱號,從上述兩件作品不僅能感受到北齋獨具風格的創作方式,更能體會到他對富士山的景仰與熱愛。

名所繪大師「歌川廣重」畫作多半以人為主角,畫中表現出氣候變化以及人物的生活樣貌,畫風較為親民且富有人情味,第三件開箱的作品為歌川廣重晚期《名所江戶百景》系列中的《大橋驟兩》,畫中描繪午後突來的大兩,看著橋上奔走躲兩的人們,畫面上方用濃墨渲染繪出黑雲,兩水以不同方向的線條表示兩勢強勁,透過多變的視角與遠近景的變換,讓民眾在觀賞畫作時帶來不同的視覺震撼,印象派大師梵谷,更深受廣重作品影響,而臨摹其畫作,當然也包含今日開箱的《大橋驟兩》。

(中時 )