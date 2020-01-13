高雄市福東國小四年級學生丁協和製作出台味十足的元宵燈籠，從燈籠釘孔透亮出台灣圖形。（丁世德提供／柯宗緯高雄傳真）

農曆過年即將到來，有「心算神童」之稱的高雄市福東國小四年級學生丁協和，最近在爸爸丁世德指導下，利用喝完的奶粉罐做出懷舊台味十足的元宵節燈籠，帶著溫度與記憶的燭光從燈籠釘孔透亮出台灣圖形，巧思兼具創意與感情。

這款燈籠由父親丁世德指導手做，他回憶，孩童時提紙燈籠玩樂時蠟燭傾倒變「火燒燈」的故事，而在四、五十年前，民間常見孩童自己做「鐵罐」燈籠。

燈籠為防風以直立設計，先在罐身描繪圖形，再把鐵罐裝滿水放入冰箱冷凍，結冰後依罐身圖形釘打許多小洞，這樣鐵罐就不易變形，再來塗漆上色美化，最後放入紅蠟燭並固定，台味燈籠就完成。

其實，丁協和堪稱「小才女」自幼喜愛創意勞作及畫漫畫，6歲起學珠心算，蟬聯2017香港及2018馬來西亞亞太盃心算冠軍，2019年代表台灣參加「日本國際心算暨數學競技大會」打敗全球23國選手，贏得日本令和元年國際心算賽冠軍，今年取得「2020年泰國國際心算暨數學競技大會」的參賽權，將尋求衛冕力拚連勝。

(中時 )