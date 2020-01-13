快過年了，台東牧心等6個社福團體去年12月初啟動年菜認捐活動，因為經濟不景氣，成績起初並不理想，所幸目前僅缺最後1成，縣長饒慶鈴今天前往牧心致贈加菜金，並希望大家匯集愛心，為弱勢家庭的年夜飯加菜。
春節將屆，台東縣牧心等6個社福團體發起「認捐愛心年菜，送愛到偏鄉」活動，藥膳雞湯加荷葉糯米糕2道菜999元共1000分，要為弱勢家庭的年夜飯加菜，但因經濟不景氣，認捐成績不甚理想，到上周尚缺4成，所幸經強力促銷，目前已有近900分獲認捐，尚有1成缺口未達標。
縣長饒慶鈴今天上午訪視各社福團體並致贈春節加菜金，得知年菜認捐還差1小段，特別幫牧心勸募，請大家獻出愛心，協助達標，讓弱勢家庭也能擁有1頓豐盛的團圓飯；在溫暖的冬陽下饒慶鈴也與牧心的院童開心擊掌、互動。
此外，饒慶鈴也由社會處長曹劍秋等人陪同，拜訪弱勢家戶，致贈年菜、白米等過年物資共216分，饒慶鈴感謝社會處及社福機構給予兒童及少年、身心障礙者及老人最好的照顧與最優質的服務。
饒慶鈴也感謝社會各界的愛心，去年度食物銀行提供生鮮剩食的受益人次高達1萬8052人次，她說，雖然大環境在過去1年都不是非常好，但是大家的愛心沒有減少，這就是愛與善的循環。
(中時 )
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