倫元投顧分析師陳學進表示，台股13日開高震盪走高，終場上漲88.77點，漲幅0.74％，收在12,113.42點，櫃買指數同步收紅，終場上揚1.58點，漲幅1.08％，以148.27點作收。

三大法人方面，外資續買107.47億元，投信續買9.76億元，自營商轉買6.78億元，外資於台指期貨市場上持續加碼買進3,028口多單，累計淨多單部位為42,393口，心態呈現中性偏多不變。

距離春節封關僅剩5個交易日，台股即將面臨長達9日休市，使得市場追價意願轉趨謹慎，然整體經濟維持成長態勢，顯見台股具備強力支撐，後市行情無需看淡，加上總統大選結束、中美於15日簽署一期協議，以及外資、壽險、內資和中實戶等資金陸續歸隊，預期台股將於農曆年前維持震盪走揚，並於年後持續朝歷史高點12,682點挑戰。

個股方面，本周納入投資組合的群創，擁低股價、低淨值比題材，同時受惠韓廠紛紛關閉LCD產線，配合內外資法人心態轉趨偏多，只要後續量價不失控且守穩10日線或月線，大漲再創新高的機會可期。

操作方面，主要看個別題材股的表現，前景展望佳、營運具轉機題材的個股，後市行情皆可期待，包括高速介面控制晶片廠祥碩、半導體自動化量測系統廠致茂、記憶體業者威剛、伺服器業者勤誠及軸承廠新日興等，13日股價均相當亮麗，甚至亮燈漲停再創新高，故在多頭趨勢架構不變下，只要選對趨勢、產業及個股，獲利可期。

(工商 )