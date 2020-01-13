運達投顧分析師洪任浚認為，台灣總統大選結束後，政治面不確定因素消除，將開始反應產業基本面，而台股多頭趨勢一旦啟動，就不會輕易停止。個股方面，本周納入投資組合的智伸科，12月營收創歷年新高，新品將帶動營運呈現跳升。

他指出，從上市櫃的融券張數來觀察，上市的券單來到75萬張，櫃買的券單亦來到9萬張，上市櫃合計券單達84萬張，這些券單將成為多方上漲的重要柴火，從誘空慢慢進入養空，最終還有軋空行情值得期待。

全球經濟受到2019年中美貿易大戰影響，景氣確實出現快速衰退，然隨著中美貿易和談，景氣將緩步向上加溫，尤其去年的低基期醞釀今年成長的機會，包含矽晶圓、被動元件、記憶體、工具機等族群都開始谷底反彈，甚至有些個股利空不跌，底部已熬過利空測試。

牧德（3563）公佈12月營收年衰退高達46％，股價在營收公布後，反而逆勢創下今年新高價，主因市場法人預期去年營運已見到低點，今年5G新產品與封裝測試的全檢設備表現均可期，2019年前三季每股純益（EPS）18元，預估全年也有20元的獲利能力，以本益比來計算，股價位階並不算太高，法人於低檔處布局。

(工商 )