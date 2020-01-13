華冠投顧分析師吳官隆表示，美股10日收低，道瓊跌133點、收在28,823點，美中間的和談協議將在1月15日簽署，雙方無意再啟戰端。不過，台股選舉後行情一片和諧，13日亞股當中，台股、日股、韓股、港股、陸股等全面上漲，其中，上證指數午後於3,098點附近漲0.2％，繼續往上攻堅。

他指出，綜觀台股盤面，太陽能、矽晶圓與印刷電路板大部分都收紅，光學鏡頭的玉晶光及大立光下跌，記憶體的威剛和南亞科上漲。矽晶圓的環球晶、漢磊與合晶皆收高，帶動13日上櫃指數收漲1.08％，加權指數亦上漲88點、收在12,113點，為當日最高點，並留有中紅棒，選舉行情延續政權。上市指數量增收紅，但上櫃指數雖拉出中長紅棒，成交量卻未增加。

各類股之中，台股13日的汽車、水泥、金融、資訊服務等表現不俗，台股13日受到選後安定氣氛帶動而呈現上漲，矽晶圓繼續轉強局面，印刷電路板也多呈走揚。整體而言，電子類股籌碼止穩，13日上櫃主要由矽晶圓領軍攻高，預期本周起的後市會更樂觀。

個股方面，本周納入投資組合的漢磊，13日漲1.2元、收27.25元，60日線壓力位於27.5，KD指標在26附近低檔轉強。13日帶量大漲，站上6天來的高點，14日有機會繼續攻擊。

(工商 )