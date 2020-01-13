中東情勢消解，且國內大選抵定，股匯市延續1月以來上攻力道，外資續匯入，金融市場上演股匯雙漲，尤其央行放手後，新台幣一舉升破30元大關，收在29.952元兌1美元，創逾一年半新高，升值6.7分，台北外匯經紀公司成交量放大至10.05億美元。

外匯交易員指出，主要亞幣除日圓因避險資金流出而貶值外，在人民幣領漲下紛紛走高，外資續匯入加碼台股，激勵新台幣升勢擴大，開盤後再升破30元大關，為2019年底封關日以來，第五度挑戰2字頭，盤中最高升值1.18角，來到29.901元。

外匯交易員認為，看來老大（央行）似乎已放手，尾盤並未大力調節，新台幣終於升破30元大關，但由於來到睽違逾一年半的高位，進口商及散戶也順勢進場撿便宜買匯，使得升幅趨於收斂。預料短線如果全球沒有其他突發重大事件，且央行回歸「市場供需決定」，新台幣將可站穩2字頭。

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