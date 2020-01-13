2020選舉國民黨慘敗，依據政黨票拿到472萬多票，國民黨今後四年每年可獲得2億3617萬元政黨補助金，此外，總統選舉這次因韓國瑜獲552萬多票，推薦的國民黨依法可拿到1億6566萬元總統選舉補助款；總計國民黨在這次選舉，今年可領約4億元，往後3年每年可領2.3億多元政黨補助金。

有部分媒體指韓國瑜雖敗選，仍可按每票30元，拿到逾1.6億元。韓國瑜競選辦公室中午也聲明，總統選舉補助款由國民黨領取，並非韓國瑜領取。

國民黨自2016年10月被黨產會以黨產條例凍結所有資產，雖然每年依2016大選政黨票328萬多票，可在年初領1.6億政黨補助款，但黨中央每月要籌措人事、庶務費2500萬元至3000萬元，累積至今仍積欠約3億元，加上尚有700多位大量解雇員工的退休金，大約有8.8億元要處理，總計目前「債務」近12億元。

國民黨原希望這次總統大選之後，能以政黨票每票50元的政黨補助款超過1.6億元，加上總統票每票30元也能獲1.5億元以上，一舉償還3億元債務。若明年重返執政、國會過半，即可廢除黨產條例、黨資產解凍，屆時中投的盈餘即可用於處理8.8億元大解員退休金，以及每月2500萬元人事庶務費。

但國民黨這次政黨票得票率33.36％，總票數為472萬3504票，每年可獲得2億3617萬5200元補助款；總統票拿到552萬2119票，國民黨約拿到1億6566萬3570元，兩者總計今年領到4億餘元，不過選舉慘敗，民進黨國會也過半，國民黨無法廢除黨產條例，未來的國民黨除得面臨可能更慘烈的追殺之外，還得繼續每月籌措糧草的困境。

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(中時 )