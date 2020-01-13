屏東熱帶農業博覽會眾所期盼的彩稻圖案，今年由超人氣明星OPEN家族代言，打造可愛魅力農業主題樂園。（林和生攝）

為期23天的2020熱帶農業博覽會將於18日熱鬧開園，眾所期盼的熱博彩稻區今年與統一超商合作，由超人氣明星OPEN家族代言，打造可愛魅力農業主題樂園，13日圖騰搶先曝光，一舉行銷屏東物產，全區更規畫26大亮點主題區，在在展現屏東農民軟實力。

屏東縣長潘孟安表示，熱帶農業博覽會恢復舉辦後，每年春節期間造訪遊客屢創新高，去年創下139萬人次入園佳績，今年彩稻圖騰找來OPEN家族登上屏東彩稻，並使用農試所育成彩稻品種，打造可愛圖案，相信入園人數將再創高峰。

潘強調，每年熱博現場，不僅展現熱帶地區的水果、花卉及農作，傳統水稻種植透過科技將稻田呈現為藝術畫布，搭配園區規畫不同主題，包括花海、瓜果長廊、蘭花館及休閒農業區等，非常適合親子同遊。

屏縣府農業處長黃國榮透露，受到今年暖冬氣候影響，園區農作生長狀況以往年更好，地景藝術爭奇鬥豔、瓜棚果實纍纍，將天天推出採果體驗，加上百花盛開模樣，是網美拍照打卡好去處。

黃國榮表示，熱博活動從18日起至2月9日止，除了1月24日除夕休園外，每日開園時間為早上9點到下午5點，免收入園門票，僅收酌收汽車100元、機車30元清潔費。

(中時 )