雲門舞集在創辦人林懷民退休之後，首度由新科藝術總監鄭宗龍領軍，展開2020年歐洲巡迴演出，預計在法國、英國與瑞典3個國家，演出作品《十三聲》，其創作靈感來自鄭宗龍在萬華成長的童年故事，談論庶民、也表現神性。

鄭宗龍表示，他自小家中供俸神明，非常虔誠，「我小時候，印象最深刻的一件事，就是我們家那張點著紅紅蠟燭的神明桌，家中小孩總要輪流定時整理神桌，那是我們小時候最討厭的工作。」

即使討厭整理神明桌，但東方神明的意象，已深深烙印在鄭宗龍身上，反映在《十三聲》舞作裡，像是舞者們模擬乩童唱咒、起舞，生猛有力。2017年雲門在兩廳院戶外公演時，唱咒聲加上廣場上的大風吹來，額外有意境。

鄭宗龍表示，「那段唱咒，有所根據，不管是節奏，還是內容，是參考民間法師唱咒而來。」除了展現神性，《十三聲》也以庶民故事為靈感，鄭宗龍表示，「十三聲是我母親告訴我的故事，他是一位早年在萬華出沒的街頭藝人，一身絕活，能唱能演，是傳奇人物，更是頂尖表演者。」

成立47年的雲門，在國際上有一定聲量，今年首度由新任總監領軍，各界期待，其中在奧爾良國家劇院因票券售罄，緊急開放觀眾排隊等候補票，而2月在巴黎夏佑宮演出的場次，未演前票券也早已完售。

夏佑宮藝術總監迪迪埃．德尚觀察，「這部作品具有一種特殊的異國色彩，裡面討論人和群體的關係，而舞者的演出技巧，有一種深層的內在力量，這是特別有魅力之處。舞作名稱『十三聲』也像是十三種不同語言的隱喻，這樣的多元性，說明了尊重個體與他人，不同主張與意見的想法。」

巴黎秋天藝術節總監瑪麗則表示，「台灣表演藝術作品，動人關鍵在於從自己的文化根源出發，顯得獨特。」

此外，瑪麗指出，法國觀眾較熟悉的是林懷民所領軍的雲門，「林懷民的雲門，已有自成一格的舞蹈語言，現在由新一代的編舞家接手，樂見這屬於台灣的獨特舞團，能一代接一代，繼續發揮、傳承下去。」

(中時 )