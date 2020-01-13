◎國民黨青壯派：九二共識不合時宜

國民黨2020大敗，黨內響起改革聲浪，青壯派也點出要檢討兩岸論述。北市議員張斯綱主張新任黨主席要召開黨是會議，提出「九二共識 2.0版」；國民黨青年部主委蕭敬嚴則主張「九二共識已不合時宜，必須提出貼近主流民意的新論述」，同時15執政縣市、38席立委及黨務幹部都應真正多進用及培養年輕人。

◎蔡英文今接見蘇貞昌要求留任

新國會成形，外界關切內閣是否改組？ 蔡英文總統今天接見行政院長蘇貞昌正式要求留任。

◎接任國民黨主席？侯友宜這樣說

國民黨2020大選慘敗，國民黨主席吳敦義引咎辭職，各界紛紛傳出力拱新北市長侯友宜接任黨主席聲音，侯友宜今表示，感謝大家關心，目前把分內事情做好最重要，強調國民黨現階段應靜下心檢討，思考解決之道；至於是否心中屬意其他適合人選？侯重申，先檢討自己。

◎美籲台速開放美豬進口 豬農跳腳

總統大選後，美國在台協會主席莫健昨天向總統蔡英文喊話，希望美國與台灣在美豬、美牛等議題上能有具體進展，對此台灣學界專家表示贊同，但產業界卻是感到相當憂心。

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(中時電子報)