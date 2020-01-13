台北國際烘焙暨設備展將在今年3月12~15日於南港展覽館一館盛大舉辦。台北國際烘培展舉辦至今已屆20周年，今年主辦單位為激起更多創意火花，特舉辦設計徵件活動，吸引設計人才參賽，獲選獎金高達10萬元。

台灣烘焙產業蓬勃發展，據官方統計及市場估計，國內烘焙業一年產值約600-800億元左右，傳統烘焙業加上大型通路商目前都積極搶食這塊大餅。國內各大業者每年對烘培展都積極備戰，包括統一及南僑等前幾年皆以超大型攤位呈現，另外，德麥及三能-KY也都參加。

此次，台北國際烘焙暨設備展為鼓勵年輕人「圓烘焙夢」，烘焙複合式主題館特別規劃-時尚角落專區，以華麗．SPARKLING為主題徵件，吸引設計領域的人才參賽。台灣近年烘焙國際比賽成果卓越，希望整體設計能呈現璀璨、繽紛與榮耀感，呼應台灣烘焙的光輝前景，打造華麗的星光大道意境，歡慶台北國際烘焙暨設備展20周年風華絕倫。

(時報資訊)