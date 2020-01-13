大學學測本周五登場，新北市立三重高中為激勵高三生應試的戰鬥力，除校內舉辦「包高中」活動，校長莫恒中、教務主任張庭軒等人日前更前往三重百年古蹟先嗇宮參拜文昌帝君，另面對近日低溫，學校更貼心於通知單上加註攜帶保暖衣物，當天也提供暖暖包，集氣盼考生金榜題名。

17日、18日將舉行109學年度學科能力測驗，全台約有13.3萬名考生參加，大學入學考試中心主辦的學科能力測驗考試共有國文（選擇題、國語文寫作能力測驗）、英文、數學、社會、自然等5考科，考生可自由選考。

面對近日強烈冷氣團報到，新北市立三重高中教務主任張庭軒表示，學校貼心於通知單上，加註提醒同學要穿著保暖衣物，學校當天也會準備保暖衣物、暖暖包以備不時之需。

對於大學學測今年度應試時間，較往年提早一周，張庭軒表示，學生一切按照進度複習，並沒有顯現太多的焦慮，學校特安排將高三段考提前，讓考生多出近兩周的複習時間；校方、家長會除至先嗇宮進行祈福外，校內也準備包高中的活動，希望考生金榜題名．

(中時 )