農曆春節即將到來，台新銀行延續多年傳統，特別準備在金庫吸財氣的「開運水」和經廟宇誦經加持的「發財金」，自今日起於全臺分行發送予客戶，台新銀行通路營運事業處副總經理潘嘉惠表示，為滿足客戶的需求，今年特別加碼倍增開運水、發財金數量，共準備了66,666瓶「開運水」與36,666份「發財金」，以 6的數量進行安排，目的也是要讓客戶在金鼠年都能順順利利，有鼠不盡的好運及財富。

潘嘉惠說明台新銀行今年為客戶準備的開運水特別選在吉日吉時放入金庫，讓水先吸收金庫中的財氣再贈送予客戶，民眾拿到開運水後可放在家中財位，擺放至元宵節後再飲用，或是將開運水由外往內在家中各處灑一下，象徵將財氣帶進家門。

除了開運水外，台新銀行也為客戶準備以生肖金鼠進行設計的發財金，水滴型的身體象徵「遇水則發」，兩個耳朵上各有一個福字代表「雙福臨門」；36,666份「發財金」在吉日分別送到北部的金山財神廟，及南部的北港朝天宮誦經加持，民眾拿到發財金後放在皮夾、皮包或保險箱中，可招來財氣。

迎接金鼠年，台新銀行也為小朋友準備「老鼠娶親」、「鼠來寶」兩款立體鼠年小提燈，台新YBO會員可至台新全臺各分行領取鼠年小提燈乙份，兩款限量各2,500份，送完為止。潘嘉惠提及小朋友在春節期間領到長輩發給的壓歲錢，正是父母親為孩子進行理財教育的好時機。

潘嘉惠強調，台新銀行是業界唯一家庭會員結合兒童YBO(Young Banker Officer)會員的銀行，建議家長們可在春節後幫小朋友開立兒童帳戶存紅包，讓小朋友從小學習儲蓄並認識理財工具，搭配台新兒童會員專屬的記帳本，讓小朋友樹立正確的理財觀念。

(中時 )