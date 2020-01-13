孔廟商圈在農曆春節推出活動，內容豐富。（南市府經發局提供／莊曜聰台南傳真）

搶攻農曆春節的消費商機，台南市政府經濟發展局、中西區公所及孔廟商圈產業促進會合作，在農曆春節大年初一到初五舉辦「孔廟財神鼠來寶、新春歡樂嘉年華」，屆時將有創意市集、街頭藝人駐場表演秀、財神發紅包、財神爺扭蛋機與新春城市文化導覽等活動，讓府中街熱鬧滾滾。

南市府經發局代理局長蕭富仁表示，每逢春節期間，孔廟商圈府中街市集總是吸引大量人潮，其中也有不少來自國外的遊客，為了提升遊客消費便利性，已經輔導府中街假日市集全面導入行動支付，是全台首創的假日市集行動支付一條街，周邊店家也陸續導入LINE Pay、街口支付、台灣Pay等，遊客不必帶現金就能便利逛商圈。

除了營造便利消費環境，孔廟商圈今年起將號召周邊店家、商圈會員共同響應循環經濟的創作，並將2020年訂為循環創作元年，鼓勵使用廢棄舊材、舊布旗材料回收並開發防潮、耐重新潮提袋，為循環經濟、減塑環保盡一份心力。

孔廟商圈走春賀歲活動從年初一進行到初五，府中街上的創意市集每天上午10點半開市，營業到晚間6點。孔廟商圈理事長邱千芳表示，今年活動安排多組精彩的街頭藝人的駐場表演秀，每天下午3點還有財神爺限量紅包大方送活動，拿到財神爺紅包可以憑券玩財神扭蛋機，每個扭蛋都有獎，獎品內容豐富，活動詳情可上臺南孔廟商圈臉書粉絲團查詢。

(中時 )