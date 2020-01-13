打鼓可輔助學生紓解升學的身心壓力，並且透過手腦並用，提升專注力。（草屯鎮日新國中提供／張晉銘南投傳真）

草屯鎮日新國中弱勢學生比例較高，校方一直想要成立具有鼓舞性質的社團，希望在課程當中，培養學生更多的自信心和成就感，因此於本學期開始成立太鼓社，同時配合108課綱，發展本校特色。

日新國中校長黃淑娟表示，考量同一學區的北投國小太鼓隊已有15年的歷史，為了讓學生到國中後能夠繼續打鼓，因此決定成立太鼓社，同時輔助學生紓解升學的身心壓力，並且透過手腦並用，提升專注力，培養團隊精神與多元能力，進而懂得欣賞藝術。

黃校長說，目前太鼓社有24名成員，其中有10位來自北投國小，由於購置太鼓費用並不低，於是校方撰寫計畫邀請地方性慈善基金會贊助，除了負擔指導老師整年度的鐘點費，現已經購置11個太鼓，未來將會達到20個，短期目標希望扎根表藝課程，未來希望能夠走入社區表演。

學務處許主任說，為了讓太鼓獲得充分利用，校方將該課程融入每一個班級的表演藝術課，每個班級每學期在同一個月實施4節太鼓課程，讓每位學生都有學習機會，具備基礎的太鼓技巧，並培養興趣或作為選社參考。

(中時 )