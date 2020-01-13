胡錫進：若把武統台灣作為優先選項，我們需要2個確定性因素

在2020台灣大選結果出爐後，大陸網路上一片「武統台灣」的聲音，但是一向被認為是大陸鷹派官媒《環球時報》總編輯、同時也是少數具有網紅人氣媒體人胡錫進則反而呼籲要冷靜對待。他近日數度發文強調，大統武統台灣從兩岸軍事對比來說毫無問題，但它意味著大陸將與美國全面攤牌，這是必須冷靜面對的風險與挑戰。

台灣大選結果出爐後，胡錫進11日深夜首先在微博發文稱，美國做不到讓台灣獨立，大陸做不到迅速將和平統一。武力統一意味著巨大代價，現階段它是大陸震懾台獨的王牌，也是和平統一的前提和推動器。

胡錫進說，隨著台海局勢緊張，大陸有可能加大對台軍事施壓，兩岸不進入戰爭狀態，但會讓台灣很難受。為反台獨而開戰，大陸已做好準備，反分裂國家法就是里程碑。但為了統一立即開戰，大陸社會還沒做好準備，但未來不排除。未來大陸會逐漸從反獨向統一過渡，但這是大陸的時間表，取決於大陸的發展與中美博弈棋局。

他表示，武統台灣從兩岸軍事對比來說毫無問題，會比70年前解放軍打平津戰役拿下北京城還容易。但要把武統作為優先選項，需要兩項戰略上的確定性：

第一，解放軍在第一島鏈附近形成壓倒性優勢，或很容易地給干預的美軍造成不可承受的代價。第二，大陸經濟實力超過美國，美國與大陸嚴重軍事衝突時無力對大陸開展全面經濟制裁，也無力聯合西方力量圍堵大陸。兩個條件缺其一，大陸武統台灣就將面臨巨大戰略風險。

不過，胡錫進強調，台灣問題早已不是孤立的，實現統一是中國大陸崛起這盤大棋中的重要環節。大陸必須有勇氣，有耐心，有戰略定力。統一應儘量以社會代價最小的方式實現，但這不意味著大陸不敢付出犧牲。大陸實力越強，意味著美國阻止大陸武統要付出的代價越大，美國就越需避免將大陸逼向那一選擇。

(中時電子報)