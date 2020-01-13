房市盤整期間林三淡常被譏為鬼城，不過從戶數看來，人氣最旺的里仍在林口、三峽和淡水，新北市政府公布2019各區各里戶數最新統計，其中林口的湖南里以10714蟬聯冠軍，南勢里10,499戶居次，而淡水崁頂里9,101戶，成為新北第三大里，第四、五名則分別是三峽龍學里和樹林的南園里。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐指出，觀察前幾大里的共同特色就是優質小學學區，湖南里頭湖國小，南勢的新林國小，還有淡水崁頂的新市國小，都是熱門的雙語小學，更讓現代孟母們擠破頭，就希望能夠設籍卡位 。

台灣房屋林口A9加盟店店東周起帆表示，湖南里內有林口國中、選手村、國民運動中心，生活機能完整，加上頭湖國小學區優勢，吸引家長購屋，周邊電梯產品單價約在25~28之間，而南勢里因為有捷運站A9站經過，交通便利，吸引不少建商推出摩天４１和晴空樹等大坪數建案，單價從25~40萬不等。

進一步觀察近五年的排名變化，淡水崁頂里2015年排名新北21名，2016年躍上第九名，並成為淡水第一大里，每年以兩個名次攀升，在2019年擠入前三名。張旭嵐指出，崁頂里位於淡海新市鎮核心位置，隨著建案陸續交屋，淡水行政大樓、運動中心進駐，新市國小，且淡海輕軌通車，淡江大橋環評通過，生活機能越加完整，實際入住新市鎮的人口增加，崁頂里2015年僅9755人，2019年已達18030人，等於翻倍成長。

(中時 )