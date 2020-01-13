統一獅開訓次日，重頭戲就是歷年傳統「新人選手跳水挑戰」，去年選秀的新秀「二刀流」林安可、U18冠軍隊成員羅暐捷等6人都變裝成瑪利歐兄弟，並在跳水前大喊本季目標，林安可就喊出「10勝10轟」。

林安可因二刀流身分備受矚目，昨日才在開訓儀式上寫下「成為中職第一位二刀流」，今日再度將目標訂在10勝10轟，他說雖然這個目標困難，但仍想要挑戰，最重要的則是提升身體素質。

統一獅新秀跳水後開心合照。（統一獅提供／鄧心瑜傳真）

去年林安可就在一軍以野手身分上陣，繳出打擊率2成55、27支安打、2轟的成績，此外多次在關鍵時刻成為英雄，拿下單場MVP，讓球迷印象深刻。他說以打者身分上場時，就有多觀察職棒強度，會再補強不足的地方。

獅隊教練羅錦龍則認為林安可身體素質和狀況看起來很不錯，無論投球節奏、身體強度都準備好了，只不過這幾年以投手身分實戰經驗較少，心理建設和臨場抗壓是之後要再觀察的。

統一獅預計安排林安可在2月20日與阪神虎的交流賽先發，林安可不把這當作壓力，希望成為是訓練成果的驗收。

(中時 )