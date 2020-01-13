萬板閱覽室春節前夕推出免費「幼兒感覺統合」親子活動課程。（新北市立圖書館提供／王揚傑新北傳真）

農曆春節將至，為關懷特殊兒童及迎接開館10周年，新北市立圖書館萬板圖書閱覽室特別在春節前夕（／19日） 舉辦社區公益關懷活動，推出「幼兒感覺統合」親子活動課程，由專業職能治療專家帶領，將免費提供弱勢家庭報名參加，希望能幫助弱勢家庭及早發現孩子的發展狀況，將愛心化為溫暖祝福，以溫馨方式迎接嶄新一年。

新北市立圖書館表示，即將過10歲生日的萬板圖書閱覽室設置有兒童感覺統合室，提供不同類型的感覺統合教具，可以讓民眾免費使用。迎接10周年慶，萬板圖書閱覽室送愛做公益，特別於1月19日與亞東醫院兒童發展評估暨療育中心合作，推出免費「幼兒感覺統合」親子活動課程，由職能治療師為發展遲緩兒與家長提供早期療育專業諮詢服務，透過親子活動讓家長了解孩子應有的感覺統合特徵，希望能幫助弱勢家庭及早發現孩子的發展狀況，提早進行調整，讓孩子健康長大，同時感受溫暖的關懷。

除了關懷特殊兒童，公益慶生，萬板圖書閱覽室也結合119消防節，邀請1月19日的壽星一起到圖書館來閱讀慶生，除了生日慶祝會，當天還準備了閱讀慶生禮，準備送給到圖書館的大小朋友，只要借5本書，便可兌換手工造型氣球；還有拍照打卡換好書、故事派對、消防小小兵樂新春等一系列活動，歡迎大家一起來參加。相關活動訊息可查詢新北市立圖書館網站（http：／／www.library.ntpc.gov.tw），或電洽（02）22534412分機20。

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