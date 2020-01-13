罷免春聯販售現場擠滿排隊民眾，多數都衝著陳柏惟而來。（袁庭堯攝）

「抗韓戰將」陳柏惟甫當選台中第二選區立委，13日下午挾高人氣回到高雄，與「Wecare高雄」召集人尹立在三民公園合體賣「罷韓春聯」，吸引民眾大排長龍。陳柏惟強調，一直以來他針對的是韓國瑜的個性和謊言，不是個人。如果韓明天開始專心經營高雄，他也沒有理由繼續糟蹋（罷免）他。

陳柏惟強打「素人參政」，過去緊盯韓的政見落實度，短短四個月成功挑戰台中海線的對手顏寬恆。他揶揄韓其實是「民主教父」，因為韓讓很多年輕人警覺關心政治的重要性，踴躍投票，陳柏惟還笑稱韓是「臥底的自己人」。

「我的11萬票、蔡英文的810萬票都不是憑空生出來的。」陳柏惟強調選舉的輸贏都不是單一因素，造勢座談會從開始的一二十人、辦到最後一場破萬人，是堅持也是民意的展現。

陳柏惟強調，1月11日我沒辦法投給韓國瑜，但下一次（罷免票）一定投給韓。雖然他接下來得在台中服務，但高雄黨部只要有需要，他有時間就會回高雄。

「罷免只有兩個原因會失敗，一是韓自行辭職，二是罷免投票結果失敗。」尹立強調，罷免和選舉都是民主機制，最後一定尊重所有高雄人的選擇。總統大選結果顯示，七成市民對韓投下不信任票，對此尹立強調罷免行動絕不會停止，接下來重點將在60天內完成連署工作。

尹立表示，網傳號招大家把戶籍遷來高雄、參與罷免行動一事，不只罷韓方號招，就連挺韓方也醞釀這樣抵制。尹立強調這有違反選罷法的疑慮，Wecare高雄從來沒有公開宣傳此事，也不做這種事。

對於韓13日上午銷假回市府上班、對媒體指「罷韓行動是政治操作」一事，尹立再度澄清絕無此事，他強調，這是高雄民意的展現。

(中時 )