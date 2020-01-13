證交所公布，去（108）年12月全體上市公司營收3兆96億元，較107年同期成長291億元（0.98％），營收成長公司共535家，衰退公司共406家，較106年同期則衰退420億元（-1.38％）。

累計去年全年全體上市公司營收總計32兆7,667億元，較107年同期衰退134億元（-0.04％），營收成長公司共449家，衰退公司共492家，較106年同期則成長2兆2,249億元（7.28％）。

證交所表示，經瞭解，全體上市公司12月營收成長較大之產業，金融保險業因子公司業務穩定成長及保險業務淨收益增加，資訊服務業因新產品推出及資訊整合需求提升，生技醫療業因個別公司外銷業務成長，營收較107年同月成長。

12月營收衰退較大之產業，塑膠工業因市場低迷價量下跌，光電業因面板供過於求，及其他電子業因個別公司客戶已提前拉貨，致本月較107年同月營收衰退。

全體上市公司去年全年營收成長較大之產業，資訊服務業因個別公司認列相關專案營收及新產品上市，生技醫療業因個別公司外銷市場經營有成，及半導體業因個別公司受惠手機及高速運算需求動能增強，故累計營收成長。

累計去年全年營收衰退較大之產業，電器電纜業因個別公司之子公司107年同期有建案出售收入，107年比較基期較高，電機機械業因個別公司受子公司申請重整及清算等因素影響，及油電燃氣業因個別公司出貨量下降，致累計營收衰退。

(工商 )