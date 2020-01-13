光隆精密-KY 上市現增承銷案過關 17:402020/01/13 工商 呂淑美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示光隆精密-KY（4581）申報首次辦理股票公開發行（IPO）暨初次上市前公開銷售之現金增資發行新股案，依「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」第5條第1項及第58條第1項規定，預計自1月14日起申報生效。證交所將再增添一檔KY股上市生力軍。 (工商 ) #上市 #發行 #申報 #光隆 #精密 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸傳下達新增一般地方債額度 逾五千億元 15:202020/01/09 財經 歐元區公債發行額 創2008年來最低 04:092020/01/10 全球財經 未分配盈餘投資抵稅 勤業眾信：應留意申報方式 15:102020/01/10 財經 法定數位貨幣 人行大踩油門 已完成頂層設計、標準制定等工作 04:092020/01/11 全球財經 陸企離岸債違約規模 2019年升至35.7億美元 04:092020/01/11 全球財經 價差獲利須列入綜合所得額 售未經簽證股票 免課證交稅 04:092020/01/11 金融．稅務 必旺軸承 供應各類精密微型軸承 04:102020/01/13 產業特刊 桂全棒鋼高速精密切斷機 性能睥睨日廠 04:102020/01/13 產業特刊 《基金》中企在港二次上市熱潮，善用ETF掌握跨海商機 11:422020/01/13 財經 上市公司去年12月營收年增0.98％ 全年小減0.04％ 17:402020/01/13 財經 財經熱門新聞 【誰敢玩期貨1】全聽銀行理專下指導棋 慘賠千餘萬置之不理 - 財經 2019「金」驚人 ETF規模創歷史新高 - 財經 法人掌握生殺大權 專家教戰：別再當被煮的青蛙 - 財經 發動貿易戰美經濟重創 專家警告川普別高興太早 - 財經 蘋果5奈米A14訂單 傳由台積電獨拿 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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