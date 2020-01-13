證交所表示光隆精密-KY（4581）申報首次辦理股票公開發行（IPO）暨初次上市前公開銷售之現金增資發行新股案，依「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」第5條第1項及第58條第1項規定，預計自1月14日起申報生效。證交所將再增添一檔KY股上市生力軍。

(工商 )