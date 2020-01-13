美伊衝突雖再掀波瀾，然緊張情勢轉趨緩，加上美中兩國達成第一階段貿易協議有望，國際資金持續回補新興市場，根據最新EPFR統計，全球新興市場型基金上周再獲13.24億美元挹注，推升連續吸金周數進入第11周；新興亞洲和拉丁美洲基金也同樣受資金青睞，分別流入6.82億美元和1.36億美元。反觀成熟市場資金動能就略微遜色，美股基金上周遭資金反手賣出48.16億美元，歐股基金同樣轉流出17.36億美元。

摩根環球債券收益型產品經理陳若梅表示，全球主要央行2019年齊力寬鬆，帶動整體債市表現亮眼，加上市場對於全球經濟增長動能有所疑慮，且地緣政治不時來擾市，驅使觀望避險的資金選擇以債券作為依歸，也進一步推升債市走勢，展望2020年，全球央行短時間內維持利率低檔的基調不變，低利率環境可望獲得延續，看好這波資金追求收益趨勢將維持不變。

央行政策轉向後，高收益債具發揮空間，陳若梅表示，去年經歷聯準會由收緊轉向寬鬆，主要目的即是提供景氣延續足夠的支撐；預料全球央行短時間內維持利率低檔的基調不變，經濟成長動能受惠政策加持而回溫，有利與股市連動較高且收益水準較高的高收益債表現。儘管高收益債違約率略為上揚，但主要集中在如能源等體質較弱的產業，預期2020年整體高收益企業違約率將維持在長期均值水位，有助利差持穩在合理水準。

但陳若梅也強調，眾所周知的，公債、投資等級債、高收益債、新興市場債這四大類債券各有優勢也各有不足。像是公債穩定但收益率較低，信用債券如投資等級債、高收益債和新興市場債的風險則相對公債為高，所以單單投資任何一種債券，都無法滿足債券投資人所有的投資需求。

陳若梅建議，現階段債券投資不妨採取多重債券的策略，一方面透過配置高收益債與新興市場債來提高投資收益率，彌補公債收益率較低的不足，又因不偏廢投資等級債，在享受相對高的收益的同時，承擔較少的波動風險，且透過靈活調整多重債券，能一次收納所有債券的優點，所以無論投資人身處何種景氣周期，隨時都可投資，不必煩心該投資哪種債券基金。

(時報資訊)