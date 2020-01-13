宏達電(2498)今日最新宣布，將和倫敦大學金匠學院資訊工程系及經營AR/VR Pioneer網站的Admix公司攜手，將於1月24日至26日共同舉辦「倫敦VIVE開發者大賽」(London VIVE Developer Jam)，此次活動開放產界與學界等各方面人士參加，開發者就未來的混合實境(Mixed Reality，MR)進行創新實驗與嘗試。

宏達電表示，此次活動將在Goldsmiths St James Hatcham舉辦，參加者運用最新的VIVE硬體及眼球、手部和嘴唇追蹤等最新軟體開發套件(SDK)，在遊戲、藝術實驗及企業問題解決方案等各種領域中去發展各式體驗，重新挑戰人們運用虛擬實境的方式以及人與人之間如何透過虛擬實境互動等。

倫敦大學金匠學院，又譯金史密斯學院，是一所位於英國倫敦的公立研究型大學，隸屬於書院聯邦制大學倫敦大學，主要發展領域為藝術、設計、人文和社會科學，其中傳播學系排名全球第9、全歐洲第3、藝術與設計排名全球第12 ，本次宏達電VIVE可以找來在學術界具有指標意義的一級學府合作，其在發展VIVE上絕對有其正面加分。

本次活動將從星期五開始一直進行到星期日，內容豐富緊湊，第一天晚上將召開專屬研討會，邀請到Tobii、Sky VR Studios、FundamentalVR及位於倫敦的遊戲開發商Maze Theory等經驗豐富的開發者、藝術家與設計師與大家進行互動。緊接著即區分團隊，在整個六日兩天進行黑客松比賽，星期日傍晚將宣布贏家。

(時報資訊)