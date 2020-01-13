台灣行動寬頻業務5G首波數量競價作業今(13)日進行第24天的競價，今日結束時暫時得標價合計1270.09億元，在上週五(10日)正式超越2013年的4G總競標1186.5億元後，5G標今仍不見剎車，預計明日由中華電(2412)、台灣大(3045)、遠傳(4904)、亞太電(3682)以及台灣之星繼續競標。

NCC表示，本次競價自108年12月10日開始，每日進行10回合，至今已累計240回合，各頻段暫時得標情形來說，3500MHz頻段27個單位頻寬中，暫時得標27個單位頻寬，暫時得標價1253.61億元，其中27個單位頻寬以當前回合價(第240回合)46.43億元暫時得標，該頻段暫時得標金較底價上升415.9%；28000MHz頻段25個單位頻寬中，暫時得標16個單位頻寬，暫時得標價16.48億元，其中16個單位頻寬以當前回合價1.03億元暫時得標；1800MHz頻段暫無得標頻寬。

NCC持續呼籲電信業者理性、冷靜，由於未來相關網路建設等各項投資仍需相當資金挹注，皆屬業者必須考量的成本，NCC將來也會就得標者各項費用訂定之合理性予以關注，以保障消費者權益，同時也請外界不必過度擔憂，避免無謂的臆測，NCC尊重各界意見，但表達不同觀點時亦請有所節制，避免造成不必要的紛爭。

(時報資訊)