菲律賓的塔爾火山從昨天下午起，進入了劇烈動盪的不安定時期，並在今天凌晨演變為有岩漿噴發，外界關心是否會影響台灣？中央氣象局表示，目前塔爾火山噴發高度已達10公里以上，預計該火山噴發物質在中高對流層內快速向東至東北傳送，未來72小時分布範圍以東經125度以東太平洋海域為主，火山本身與其噴發灰雲目前對我國均無影響。

菲律賓火山警戒分為0至5級塔爾火山目前的火山警戒為4級代表強烈不安定或小型噴發。這意味著可能在數小時至數天之內有猛爆噴發的危險。菲國強烈建議全面撤離塔爾火山島和距塔爾主要火山口半徑14公里以內的範圍因為當地有極高的火山碎屑流和火山海嘯風險。並建議在塔爾火山北部以北的地區，注意長時間降灰造成的危害。另外，菲國民航當局則建議飛機避開塔爾火山周圍的空域，因為噴發柱中的飛灰和石塊碎片將對飛機造成危害。

氣象局也說，若要赴塔爾附近地區旅遊國人請提高警戒，並隨時注意當地發布資訊。

(中時 )