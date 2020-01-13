圖為梅山鄉瑞里村科子林的觀光果園，李花盛開景象。（梅山鄉公所提供／張毓翎嘉義傳真）

目前李樹開花近4成，白綿綿的李花如雪。（梅山鄉公所提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣梅山鄉瑞里風景區每年冬季百花綻放，瑞里村科子林因出產李子，花期約在1、2月，目前李樹開花近4成，白綿綿的李花如雪，吸引不少遊客上山賞花，未來幾天若沒下雨的話，預計過年時，花會開得更茂盛，民眾可把握好天氣，安排一趟梅山冬日花海小旅行。

梅山鄉公所民政課長張怡雅表示，由於今年寒流提前報到，梅花需經過低溫催化才會開花，受低溫及下雨影響，梅山公園的梅花提早約2周開花，賞花保鮮期至多1到2周，這周開始會陸續凋謝，除非春節前又有一波寒流來襲，否則想再欣賞園內滿山滿谷，梅花綻放的機率不大。

張怡雅說，雖然過年可能尋不到梅花的蹤影，不過，在瑞里、瑞峰等地區，目前逢李花盛開時節，花況在過年仍可以看得到，繽紛的白色花海，遠眺十分壯觀，當地也有果農開放自家的觀光果園，讓遊客入園賞花，民眾可以把握這段時間，前往欣賞白色如雪的李花花海。

嘉義縣政府文化觀光局表示，梅山鄉作為交通部觀光局經典小鎮之一，除了樸實迷人的太平老街不可錯過，還有全台海拔最高、最長太平雲梯，及相逢瀑布、瑞奮古道、千年蝙蝠洞等人氣必遊景點，趁著年節假期，不妨到梅山體驗豐富的美景及人文風蘊。

(中時 )