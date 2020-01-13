5G競標如火如荼，台灣之星繼去年40億元現金增資到位及完成與聯貸銀行團簽訂總額新台幣51億的聯合授信合約後，今日正式宣佈決議辦理私募普通股案及私募無擔保可轉換公司債案，將再挹注34.2億資金，後續並將依實際資金需求規劃多元籌資工具陸續增資，宣示台灣之星積極佈局5G的決心！

台灣之星表示，本次應募人中包含全台最大私募基金之一的達勝集團，達勝集團擁有豐厚投資經歷，投資項目橫跨高科技、通訊傳播、物流運輸、互聯網、 生技醫療、文創廣告以及活動展覽等領域，並持續致力於尋找穩定成長、具發展潛力的投資標的。

台灣之星表示，因看好5G產業發展前景與巨大商業潛力，達勝集團決議以私募普通股及私募無擔保可轉換公司債方式投資台灣之星，以期在未來數位匯流、有線無線融合的產業發展趨勢中，互利共惠迎向5G與大數據、AI人工智慧及物聯網應用，並肩活化市場增進消費者利益，共同創造加乘的品牌價值。

(中時 )