年節將近，警方祭出109年度高乘載管制實施的相關法規，高乘載期程為109年1月27日（初三）、1月28日（初四）13到18時，管制時段小型車需至少乘載3人以上（含駕駛及小孩）才開放通行。

高雄市警三民第二分局分局長黃文哲提醒民眾，高乘載管制期間將於國道一號九如交流道、鼎金系統兩處北上匝道加強管制疏導作為，屆時請駕駛人搖下車窗配合檢查，避開車潮，快快樂樂出門，平平安安過好年。

(中時 )