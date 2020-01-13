春節期間國道實施高乘載管制 高市警三民二分局加強疏導助好行 17:552020/01/13 中時 洪浩軒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 年節將近，警方祭出109年度高乘載管制實施的相關法規，高乘載期程為109年1月27日、1月28日13到18時。（高市警三民二分局提供／洪浩軒高雄傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 年節將近，警方祭出109年度高乘載管制實施的相關法規，高乘載期程為109年1月27日（初三）、1月28日（初四）13到18時，管制時段小型車需至少乘載3人以上（含駕駛及小孩）才開放通行。 高雄市警三民第二分局分局長黃文哲提醒民眾，高乘載管制期間將於國道一號九如交流道、鼎金系統兩處北上匝道加強管制疏導作為，屆時請駕駛人搖下車窗配合檢查，避開車潮，快快樂樂出門，平平安安過好年。 (中時 ) #管制 #三民 #二分局 #國道 #高雄 也許您會感興趣 推薦閱讀 美限制AI軟體出口 陸籲美勿濫用出口管制 16:402020/01/09 財經 選前之夜藍綠決戰港都！ 交管報你知 18:102020/01/09 政治 蔡英文今晚凱道造勢 警方公布交管措施 10:152020/01/10 社會 苗栗縣警局春節交通疏導措施 14:462020/01/10 社會 李四川：明天讓全世界知道 高雄出總統 19:122020/01/10 政治 陳菊致詞 蔡英文高雄現場喊20萬 19:422020/01/10 政治 高雄農漁產品 外銷量增長73％ 04:102020/01/11 地方新聞 返鄉投票車潮 國1彰化段3車追撞 12:592020/01/11 社會 林克穎律師遭停職仍接案 律懲會重懲停職1年8月 07:312020/01/13 社會 拚政績！韓國瑜銷假回高雄市府上班 08:292020/01/13 政治 社會熱門新聞 太正了！BMW美女業務陪試駕 貼身制服氣囊好繃 - 社會 狂野人妻玩3P 無辜男被騎又被告 - 社會 直播》黑鷹殉職將士移柩啟靈 高規格路祭撫慰忠靈 - 社會 人妻護理師偷吃 警夫摩鐵捉姦 驚見小王是「學長」 - 社會 欠債10萬行竊失風 嫌痛下殺手分屍女華僑 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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