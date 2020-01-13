北捷取消使用電子票證享票價8折的齊頭式優惠，改推忠誠回饋，依每卡每月累積搭乘次數，決定回饋比例，一個月搭30次的通勤常客，享有20％的現金回饋，相當8折優惠，若超過51次則可享30％的現金回饋，高達7折優惠，台北捷運13日開董事會拍板定案，雙北也達成共識，新票價將報北市府核定，並於下個月實施上路。

根據北捷公開的調整方案，民眾以電子票證搭乘捷運，每月11至20次，現金回饋10％；21至30次，現金回饋15％；31至40次，現金回饋20％；41至50次，現金回饋25％；51次以上，現金回饋30％，各月回饋金用同張票卡搭捷運即可自動領取，而月搭30次以下的旅客有105萬人次，相當於105萬人次福利縮水，拿不到8折優惠。

北捷表示，公共運輸1280元定期票，主要是照顧搭乘距離較遠、每月支出金額較高的族群，北捷新的票價優惠，則可同時嘉惠短程及長途距離的捷運常客，透過電子票證本身有電子記憶功能，紀錄旅客搭乘行為，以一個月為原則，搭超過30次會有現金回饋20％，一個上班族22天左右，加上偶爾晚上參加聚會，達到50次並不困難。

(中時 )